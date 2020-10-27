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БАДМИНТОН. Международные. SaarLorLux Open. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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12:47
273
2-й гейм. Розыгрыш очка
Долан Дж.Бундгаард М.
2426
1617
01
Весь матч
3,52
-
1,30
1,79
92.50
1,95
1,58
2.50
2,29
13:05
337
2-й гейм. Матч приостановлен
Кристоферсен М.Каррагги Ж.
2110
119
10
Весь матч
1,01
-
15,00
1,75
68.50
2,00
2,24
67.50
1,60
1,09
2.50
6,60
13:24
375
1-й гейм. Розыгрыш очка
Bruun, JЭльм А.
85
00
Весь матч
1,17
-
5,05
1,83
76.50
1,91
1,98
75.50
1,77
1,42
2.50
2,73
13:35
354
Анжо Д.Кенинг Дж.
Заключение пари временно недоступно
13:35
366
Нильссон Я.Хольм Д.
Заключение пари временно недоступно
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