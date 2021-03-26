1000
Моя линия
БАДМИНТОН. Международные. Polish International. МикстОсновная линия
Победитель1X2
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Матч не начался
Choong H J / Toh E W Cybulski R / Miksza O
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,04
-
8,50
1,70
72.50
2,00
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
4,80
-
1,15
1,80
75.50
1,90
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
-
-
12,00
—
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
2,70
-
1,42
1,80
79.50
1,90
—
—