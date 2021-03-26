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БАДМИНТОН. Международные. Polish International. МикстОсновная линия

Победитель1X2
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11:00
223
Матч не начался
Choong H J / Toh E W Cybulski R / Miksza O
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,04
-
8,50
1,70
72.50
2,00
11:00
105
Матч не начался
Szolc A / Plawecka J Лаанес/Руутел
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
4,80
-
1,15
1,80
75.50
1,90
11:00
226
Матч не начался
Бохат М./Адамек В.Фельтес Я./Шмидт К.
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
-
-
12,00
11:00
163
Матч не начался
Томич М./Витман А.Matusz M / Szubert K
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
2,70
-
1,42
1,80
79.50
1,90
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