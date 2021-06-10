1000
Ставки на Международные. Lithuanian International. Мужчины
БАДМИНТОН. Международные. Lithuanian International. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
—
—
12,00
67.5
1,60
2,20
—
—
3-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
2,70
—
1,40
105.5
1,65
2,10
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
12,50
—
—
—
—
—