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Lithuanian International. Мужчины5
1000

Ставки на Международные. Lithuanian International. Мужчины

БАДМИНТОН. Международные. Lithuanian International. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
13:00
353
2-й сет
Ерёменко Н.МакАлистер А.
01
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
+0
15:00
470
1-й сет
Дружченко И.Страздинс Д.
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
+0
15:00
462
2-й сет
Нидерхубер К.Лиман Р.
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
12,00
67.5
1,60
2,20
+36
15:30
345
3-й сет
Багданавициус В.Рудольф Т.
11
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
2,70
1,40
105.5
1,65
2,10
+38
15:30
357
2-й сет
Паксист Д.Sarosi, Armin
01
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
12,50
+22
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