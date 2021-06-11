1000
Ставки на Международные. Lithuanian International. Микст
БАДМИНТОН. Международные. Lithuanian International. МикстОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
4,80
—
1,15
99.5
1,85
1,85
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
—
60.5
1,65
2,10
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,50
—
2,40
79.5
1,85
1,85
—
—