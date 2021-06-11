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Lithuanian International. Микст3
1000

Ставки на Международные. Lithuanian International. Микст

БАДМИНТОН. Международные. Lithuanian International. МикстОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
11:20
148
2-й сет
Андрее Г./Ву Э.Ренуар Л./Маргерит Т.
01
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
4,80
1,15
99.5
1,85
1,85
+38
11:20
205
2-й сет
Паксист Д./Келециуте Й.Бар Нетцер М./Нейман Х.
01
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
60.5
1,65
2,10
+25
12:10
193
Матч не начался
Байлони С./Рампольд Л.Варанцов В./Силич К.
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,50
2,40
79.5
1,85
1,85
+44
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