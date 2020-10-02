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БАДМИНТОН. Международные. Bulgarian International. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
209
3-й сет
Шмундяк А.Гнедт Р.
1921
2113
61
11
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
3-й сет
1,05
-
7,75
1,70
34.50
2,00
2,05
33.50
1,70
1,50
35.50
2,40
10:30
226
Матч не начался
Бан Л.Лукич С.
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,47
-
2,50
1,80
79.50
1,90
11:00
254
1-й сет
Ковачевич И.Стойнов И.
25
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
7,25
-
1,06
1,80
72.50
1,90
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