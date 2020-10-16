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Итоги
Победа
Да
-
-
-
20:00
1427
16-е октября
Россия
Итоги
2,35
—
—
—
20:00
1454
16-е октября
Польша
Итоги
3,25
—
—
—
20:00
1548
16-е октября
Дания
Итоги
4,50
—
—
—
20:00
2180
16-е октября
Австралия
Итоги
6,00
—
—
—
20:00
2271
16-е октября
Швеция
Итоги
15,00
—
—
—
20:00
2277
16-е октября
Великобритания
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—
20:00
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