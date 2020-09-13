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АВСТРАЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ. Австралия. AFL (формат 4х16 минут)Основная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
10:05
321
33 мин., 3-я четверть
Порт Аделаида ПауэрЭссендон Бомберс
813
352
10
4415
Основное время
-
70
9,50
1,85
112.50
1,85
1,45
118.50
2,55
2,65
106.50
1,42
12:40
1655
12-е сентября
ГВС ДжайентсМельбурн Демонс
Основное время
1,61
-
2,17
1,88
113.50
1,82
06:05
1796
13-е сентября
Карлтон БлюзАделаида Кроус
Основное время
1,39
-
2,80
1,85
119.50
1,85
08:35
3582
13-е сентября
Хоторн ХоксВестерн Буллдогс
Основное время
3,25
-
1,30
1,85
133.50
1,85
11:10
2867
13-е сентября
Сидней СуонсБрисбен Лайонс
Основное время
3,00
-
1,34
1,85
105.50
1,85
12:10
1340
14-е сентября
Коллингвуд МагпесГолд Коуст Санс
Основное время
1,27
-
3,40
1,85
118.50
1,85
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