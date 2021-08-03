1000
Ставки на Олимпиада 2020
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Бревно. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,65
—
—
—
—
—
Итоги
3,55
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Вольные упражнения. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,30
—
—
—
—
—
Итоги
3,30
—
—
—
—
—
Итоги
18,00
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Индивидуальное многоборье. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,30
—
—
—
—
—
Итоги
4,30
—
—
—
—
—
Итоги
6,50
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Командное многоборье. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,25
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
9,75
—
—
—
—
—
Итоги
15,00
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Вольные упражнения. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
3,70
—
—
—
—
—
Итоги
4,25
—
—
—
—
—
Итоги
4,80
—
—
—
—
—
Итоги
5,35
—
—
—
—
—
Итоги
6,50
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Индивидуальное многоборье. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,58
—
—
—
—
—
Итоги
3,60
—
—
—
—
—
Итоги
5,15
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Кольца. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
3,00
—
—
—
—
—
Итоги
3,00
—
—
—
—
—
Итоги
3,50
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
Итоги
4,50
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Командное многоборье. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
2,15
—
—
—
—
—
Итоги
2,35
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
Итоги
15,00
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Конь. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
3,20
—
—
—
—
—
Итоги
3,45
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,50
—
—
—
—
—
Итоги
6,70
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Опорный прыжок. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,65
—
—
—
—
—
Итоги
4,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпиада 2020. Перекладина. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
3,00
—
—
—
—
—
Итоги
4,85
—
—
—
—
—
Итоги
5,50
—
—
—
—
—
Итоги
5,50
—
—
—
—
—
Итоги
6,50
—
—
—
—
—