1000
Ставки на Олимпиада 2020
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Олимпиада 2020. Микст. Командные соревнованияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,27
—
—
—
—
—
Итоги
5,35
—
—
—
—
—
Итоги
8,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Олимпиада 2020. Индивидуальные соревнования. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
4,05
—
—
—
—
—
Итоги
4,70
—
—
—
—
—
Итоги
5,20
—
—
—
—
—
Итоги
7,25
—
—
—
—
—
Итоги
8,25
—
—
—
—
—
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Олимпиада 2020. Командные соревнования. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,51
—
—
—
—
—
Итоги
5,00
—
—
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,50
—
—
—
—
—
Итоги
11,00
—
—
—
—
—
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Олимпиада 2020. Индивидуальные соревнования. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
3,55
—
—
—
—
—
Итоги
4,45
—
—
—
—
—
Итоги
4,90
—
—
—
—
—
Итоги
6,80
—
—
—
—
—
Итоги
7,15
—
—
—
—
—
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Олимпиада 2020. Командные соревнования. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,65
—
—
—
—
—
Итоги
3,61
—
—
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
—
—