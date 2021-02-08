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АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NFL. СупербоулОсновная линия

Победитель1X2
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02:30
2016
8-е февраля
Тампа Бэй БаккэнирсКанзас Сити Чифс
Основное время
2,47
16,00
1,63
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