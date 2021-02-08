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АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NFL. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
21:05
1706
9-е января
Баффало БиллзИндианаполис Кольтс
Основное время
1,40
16,00
3,30
00:40
1266
10-е января
Сиэтл СихоуксЛос Анджелес Рэмз
Основное время
1,49
14,00
2,95
04:15
2149
10-е января
ВашингтонТампа Бэй Баккэнирс
Основное время
4,30
16,00
1,28
21:05
1417
10-е января
Теннесси ТайтэнзБалтимор Рэйвэнз
Основное время
2,65
16,00
1,56
00:40
1700
11-е января
Нью-Орлеан СэйнтсЧикаго Бэарс
Основное время
1,26
16,00
4,50
04:15
1561
11-е января
Питтсбург СтилерзКливленд Браунз
Основное время
1,48
15,00
2,95

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NFL. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
-
-
-
02:30
1449
8-е февраля
Super Bowl LV. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+14)
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