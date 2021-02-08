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АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NFL. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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9-е января
Основное время
1,40
16,00
3,30
—
—
—
10-е января
Основное время
1,49
14,00
2,95
—
—
—
10-е января
Основное время
4,30
16,00
1,28
—
—
—
10-е января
Основное время
2,65
16,00
1,56
—
—
—
11-е января
Основное время
1,26
16,00
4,50
—
—
—
11-е января
Основное время
1,48
15,00
2,95
—
—
—
АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NFL. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
-
-
-
8-е февраля
Все коэффициенты на данное событие (+14)