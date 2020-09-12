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АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NCAAОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
2371
12-е сентября
Айова Ст.УЛ Лафайетт
Основное время
1,23
23,00
4,10
19:00
4266
12-е сентября
Аппалачиан Ст.Шарлотт
Основное время
1,13
28
5,60
19:00
1562
12-е сентября
Вест ВирджинияИстерн Кентукки Колонелс
Весь матч
1,00
-
12,00
1,86
56.50
1,84
1,80
57.50
1,90
1,97
55.50
1,75
19:00
2178
12-е сентября
Канзас Ст.Арканзас Стейт Индианс
Основное время
1,20
23,00
4,50
19:00
4069
12-е сентября
Норт КаролинаСиракьюс
Основное время
1,07
35
7,60
20:30
1181
12-е сентября
Арми Блак НайтсУЛ Монро
Основное время
1,06
30
8,00
21:30
4071
12-е сентября
Нотр Дам Файтинг АйришДьюк
Основное время
1,07
30
7,60
22:30
2248
12-е сентября
Джорджия Сауферн ИглзКемпбел Файтнинг
Весь матч
1,00
-
12,00
1,86
58.50
1,84
1,75
59.50
1,96
1,97
57.50
1,74
22:30
2194
12-е сентября
Техас Стейт БобкэтсУТСА Роадраннерс
Основное время
1,40
20,00
3,00
22:30
2388
12-е сентября
Флорида Ст.Джорджия Тех.
Основное время
1,20
23,00
4,50
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