1000
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АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. США. NCAAОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
1,23
23,00
4,10
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,13
28
5,60
—
—
—
12-е сентября
Весь матч
1,00
-
12,00
1,86
56.50
1,84
1,80
57.50
1,90
1,97
55.50
1,75
12-е сентября
Основное время
1,20
23,00
4,50
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,07
35
7,60
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,06
30
8,00
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,07
30
7,60
—
—
—
12-е сентября
Весь матч
1,00
-
12,00
1,86
58.50
1,84
1,75
59.50
1,96
1,97
57.50
1,74
12-е сентября
Основное время
1,40
20,00
3,00
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,20
23,00
4,50
—
—
—
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