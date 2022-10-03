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Богатов Д.
Наумов А.
1
0
Барышников Е.
Кутин В.
1
2
Калашников Е.
Боев А.
0
2
Корп П.О.
Ружичка Й.
0
0
Мачарт Й.
Нипл М.
2
1
Котрбаты П.
Ямрич Р.
1
1
Валуас К.
Влошек С.
2
1
Кшишек П.
Балажова Б.
0
2
Ауэавирияйотин В.
Гондерингер Т.
1
1
Сато Хитоми
Хартбрич Л.
1
0
Ма Лун
Цветко Т.
0
0
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