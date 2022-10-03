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Торпедо (люб)
Зенит (люб)
4
2
Грифы
Южане
2
3
Герта (люб)
Айнтрахт (люб)
0
0
Мюнхен 1860 (люб)
Кайзерслаутерн (люб)
0
0
Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 София
0
0
Моряки
Паладины
1
3
Бенфика (Gorilla)
Ливерпуль (Billiot)
0
0
Боруссия Дортмунд (Ray)
Барселона (Lio)
0
0
Арсенал (Walker)
Боруссия Дортмунд (CarlWhizzer)
2
0
Арсенал Дзержинск (д)
Неман Гродно (д)
2
0
Минск (д)
Энергетик БГУ (д)
0
0
Славия Мозырь (д)
Ислочь (д)
0
0
Уб Ын Мазаалайнууд
Баварианс
0
3
Стрёмсгодсет II
Боссекоп
2
0
Бавария (ACL)