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0
0
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I)
Оттава Сенаторз (DIAMOND_B)
0
0
Цитадель
ХК Прогресс Гродно
4
1
LIVE
/
Хоккей
/ Киберхоккей / NHL. H2H Лига. 3х3 мин / # 373
LIVE
15:10
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I)
0 : 0
Оттава Сенаторз (DIAMOND_B)
Перерыв,
20-я минута
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I)
Оттава Сенаторз (DIAMOND_B)
1
0
0
2
0
0
3
0
0
ВИДЕО
Прием пари временно приостановлен
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I) — Оттава Сенаторз (DIAMOND_B) ставки на матч 3-е октября 2022 года в 15:10