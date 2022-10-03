LIVE 15:10 Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I) 0 : 0 Оттава Сенаторз (DIAMOND_B) Перерыв, 20-я минута Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I) Оттава Сенаторз (DIAMOND_B) 1 0 0 2 0 0 3 0 0 ВИДЕО

Прием пари временно приостановлен