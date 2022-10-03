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Нью-Йорк Рейнджерс (RBW RBW)
0
0
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I)
Оттава Сенаторз (DIAMOND_B)
0
0
Цитадель
ХК Прогресс Гродно
4
1
/ Киберхоккей / NHL. H2H Лига. 3х3 мин / # 373
LIVE
15:10
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I)
0 : 0
Оттава Сенаторз (DIAMOND_B)
Перерыв, 20-я минута
Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I)Оттава Сенаторз (DIAMOND_B)
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ВИДЕО
Прием пари временно приостановлен

Миннесота Уайлд (I_SKILLOPATH_I) — Оттава Сенаторз (DIAMOND_B) ставки на матч 3-е октября 2022 года в 15:10