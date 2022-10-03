LIVE15:00
Monaspa
0 : 0
YNGBLD
1-я карта
MonaspaYNGBLD
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Весь матч
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Тотал
Фора
Точный счет
Другие
1-я карта
Победитель матча
Monaspa1,37
—
YNGBLD2,70
Фора по картам
-1.50/1.50
-1.50 / 12,25
1.50 / 21,55
Тотал карт
2.50
2.50 / Мен1,75
2.50 / Бол1,95
Точный счёт по картам
2:02,25
0:25,30
2:13,05
1:24,40
КОМ1 выиграет хотя бы одну карту
Да1,10
Нет5,30
КОМ2 выиграет хотя бы одну карту
Да1,55
Нет2,25
Кол-во выигранных карт КОМ1
05,30
14,40
21,37
Кол-во выигранных карт КОМ2
02,25
13,05
22,70
Победитель - 1-я карта/Весь матч
1/11,70
2/23,60
1/27,25
2/15,30
2-я карта
Победитель
Monaspa1,47
—
YNGBLD2,40
3-я карта
Победитель
Monaspa1,47
—
YNGBLD2,40
Победитель
Monaspa1,52
—
YNGBLD2,30