LIVE 15:00 Monaspa 0 : 0 YNGBLD 1-я карта Monaspa YNGBLD ВИДЕО СТАТИСТИКА

Все пари Основные пари Тотал Фора Точный счет Другие Весь матч Победитель матча Monaspa 1,37 — YNGBLD 2,70 Фора по картам -1.50/1.50 -1.50 / 1 2,25 1.50 / 2 1,55 Тотал карт 2.50 2.50 / Мен 1,75 2.50 / Бол 1,95 Точный счёт по картам 2:0 2,25 0:2 5,30 2:1 3,05 1:2 4,40 КОМ1 выиграет хотя бы одну карту Да 1,10 Нет 5,30 КОМ2 выиграет хотя бы одну карту Да 1,55 Нет 2,25 Кол-во выигранных карт КОМ1 0 5,30 1 4,40 2 1,37 Кол-во выигранных карт КОМ2 0 2,25 1 3,05 2 2,70 Победитель - 1-я карта/Весь матч 1/1 1,70 2/2 3,60 1/2 7,25 2/1 5,30 1-я карта Победитель Monaspa 1,47 — YNGBLD 2,40 2-я карта Победитель Monaspa 1,47 — YNGBLD 2,40 3-я карта Победитель Monaspa 1,52 — YNGBLD 2,30